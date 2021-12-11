У ворот Тора

Роскомнадзор приступил к осаде ключевого «средства обхода блокировок».

Десять лет назад, когда российская цифровая цензура находилась в младенческой стадии, я разбирал возможную тактику блокировок со специалистом, лояльным государству. «Мы можем заблокировать в интернете все что угодно», — сказал он. Так его учили в академии ФСБ или другом аналогичном учебном заведении. Я показал ему Tor, и специалист (не слышавший об этом проекте, что примечательно) заметил, что вот это, конечно, проблема. Заблокировать Tor будет не так легко, как обычную веб-страницу. Более того, пока у вас есть Tor, все остальные блокировки не имеют для вас принципиального смысла: в цифровом мире вы существуете совершенно автономно от российских властей. В начале декабря 2021 года Роскомнадзор предпринял первую серьезную попытку лишить российских пользователей этой автономности.

С технической точки зрения Tor (The Onion Router, луковый маршрутизатор) представляет собой зашифрованную сеть, систему «туннелей», построенных поверх инфраструктуры публичного интернета. Каждый желающий может установить на свой компьютер сервер Tor (ноду) и отдавать часть своего трафика людям по всему миру, которые хотят пользоваться интернетом анонимно. В отличие от обычных VPN (Virtual Private Network) у Tor нет единого поставщика услуг, система держится на сообществе пользователей, что обеспечивает большую гибкость и анонимность сети. Каждое сообщение в Tor шифруется и проходит через три разные ноды. Входной узел Tor знает отправителя сообщения (пакета данных) и следующую ноду, но не может расшифровать содержания сообщения и его адресата. Промежуточная нода необходима для того, чтобы по финальному узлу сети невозможно было отследить, откуда идет сообщение. Третий узел Tor знает, куда был отправлен пакет данных и предыдущий узел, но не видит отправителя. Ноды охраняют вашу информацию, как слои луковицы: каждая нода отвечает за свой уровень шифрования. Такой сложный маршрут для трафика и ограниченность пропускных способностей нод может привести к тому, что Tor работает заметно медленнее публичного интернета, но это плата за анонимность.

Фото: Smith Collection / Gado / Getty Images

Побочным продуктом развития Tor стал знаменитый DarkNet — система сайтов, недоступных из публичного интернета, попасть на которые можно только через анонимные и зашифрованные «туннели». DarkNet знаменит тем, что в нем предлагаются нелегальные услуги, в том числе связанные с «пробивом информации» и торговлей запрещенными веществами. При этом Tor как явление гораздо шире, чем DarkNet. Далеко не все пользователи системы стремятся к нелегальным сделкам, обычно Tor используется для обхода цензуры в тех юрисдикциях, где пользователям сети угрожают преследованием за свободный поиск или публикацию информации.

В этом смысле Tor — наследник романтической эпохи раннего интернета, построенного вокруг идеи о том, что в отличие от реального мира в сети «можно все».

Переплетение реального и цифрового в нашей обыденной жизни давно поставило эту идею под сомнение. Но интернет, протоколы которого были когда-то разработаны на случай потери управления американской армией во время ядерной войны, децентрализован в силу своей технологической природы и делает проекты вроде Tor возможными вопреки давлению «реального мира».

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Исторически Tor также связан с военными и научными ведомствами США, при этом его исходный код опубликован в открытом виде и доступен для исследования специалистами по всему миру, что защищает пользователей системы от слежки в интересах конкретных государств или корпораций. Сегодня Tor поддерживают значительное число структур по всему миру, заинтересованных в анонимном и безопасном интернете.

Главная уязвимость Tor связана с тем, что адреса входных и выходных нод доступны публично, именно их активность могут отслеживать цензурные ведомства. В 2017 году математика Дмитрия Богатова арестовали по подозрению в экстремизме, после чего выяснилось, что его вина состояла в том, что он держал сервер Tor на своем домашнем компьютере. Используя ее как выходную ноду, некий аноним действительно размещал в интернете экстремистские призывы. Самого Богатова в момент публикации записи даже не было дома, и в результате дело развалилось.

В случае атак на публично доступные ноды Tor использует так называемые мосты, узлы сети, которые помогают публичным нодам работать в случае их блокировки, дополнительно шифруя и маскируя трафик к ним.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

По состоянию на 9 декабря в РФ заблокирована главная страница Tor Project, что может затруднить использование проекта пользователям-новичкам. Официальная причина блокировки, по заявлению российских властей, это борьба с торговлей запрещенными веществами. От Tor требуют удалить «противоправную информацию», хотя в данном случае это, кажется, технологически невозможно и противоречит смыслу существования проекта как неподцензурного инструмента обмена информацией.

В течение предшествующей недели российские власти также пытались блокировать публичные ноды и мосты Tor и частично преуспели в этом: сеть в РФ работала с перебоями. Кроме того, частично фильтровался трафик сети, что в очередной раз становится демонстрацией растущих технологических возможностей Роскомнадзора. В будущем мы, скорее всего, столкнемся с новыми попытками отключения российских жителей от Tor, поскольку это является политической задачей «суверенного рунета». Граждане РФ в рамках этой «суверенности» должны иметь доступ только к той информации, которая согласована государством.

Параллельно с атаками на Tor будет развиваться давление на VPN-сервисы, выполняющие схожую функцию.

Tor держится на развитом сообществе программистов, специалистов по шифрованию и обычных энтузиастов, для которых принять вызов Роскомнадзора — это интересная профессиональная задача и даже веселая игра. Заблокировать Tor полностью пока не получилось ни у одного государства мира, хотя можно добиться того, что пользоваться им станет предельно неудобно.

Кажется, в этом и состоит сейчас социальная, а не технологическая задача российских цензоров. Даже если 1–5% россиян по-прежнему будут жить в свободном интернете, остальные перейдут под тотальную опеку «ВКонтакте» и других «суверенных» социальных сетей.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

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