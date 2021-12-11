В Германии избрали глав Социал-демократической партии

Главой Социал-демократической партии Германии переизбрана Заскиа Эскен, вторым сопредседателем стал Ларс Клингбайль, который ранее занимал пост генсека.

За Эскен в субботу на съезде партии отдали голоса 76,6%, а за Клингбайля – 86,3%. Всего участие в голосовании приняли 606 делегатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на итоги голосования.

Оба политика, согласно регламенту, признали итоги выборов, поблагодарив голосовавших за доверие.

Генсеком теперь станет бывший глава молодежной организации социал-демократов Кевин Кюнерт.

СДПГ одержала победу на выборах в Бундестаг, прошедших 26 сентября. партия выдвинула в канцлеры Олафа Шольца.

У СДПГ в парламенте нового созыва большинство мест – 206. Партия сформировала правящую коалицию с «зелеными» (118 мест) и Свободной демократической партией (92 места).