 

Болельщик «Крыльев Советов» умер на стадионе

11.12.2021, 17:24, Новости дня
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Один из болельщиков самарского футбольного клуба «Крылья Советов» умер от остановки сердца на стадионе после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином», информирует пресс-служба РПЛ.

«50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Победили в итоге самарцы со счетом 2:0. «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице.



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