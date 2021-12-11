 

Компания Xiaomi представила новый смартфон 11 Youth с процессором Snapdragon 778G

11.12.2021, 17:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники китайской компании Xiaomi провели официальный анонс выпуска новой модели смартфона 11 Youth. Устройство относится к среднему уровню, сообщили представители разработчика. А конструкция гаджета основана на процессоре Snapdragon 778G.

Смартфон вышел с предустановленной операционной системой Android 11, которую дополнят фирменная прошивка MIUI 12.5. Характерной особенностью считают наличие камеры с тремя датчиками и зарядного устройства мощность 33 Вт.

Размер дисплея здесь составляет 6,55 дюйма. Частота обновления картинки на экране – 90 Гц. Объем оперативной памяти – 8 Гб. Основная же предлагается в двух вариантах. Речь идет о стандартных показателях 128 или 256 Гб. Также здесь использован аккумулятор емкостью 4250 мАч. Цена – 315 американских долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / “Ого, как ты рогатку раскинула”, “Ничего себе форточку расстелила”. Дорофеева широко развела ноги на балконе

15.07 / Украинцы сочли кампанию по вакцинации от COVID-19 в стране проваленной

17.02 / “Заснеженный Тополя”. Лидер группы “Антитіла” окунулся лицом в снег

10.11 / Сенцов: Даже если имел бы возможность, не поехал бы в Крым, пока враг оттуда не уберется. Не могу смотреть, как они там хозяйничают

25.11 / Названа возможная дата рассмотрения Госдумой закона о QR-кодах

30.07 / Зеленский: Авдеевка сегодня – это город на линии огня, избравший линию свободы. Линию Украины

25.02 / Роскомнадзор потребовал от Twitter представить списки заблокированных профилей

19.06 / “Он был счастлив, гоняясь за мячами для гольфа”. Байдены сообщили о смерти одной из своих немецких овчарок

22.05 / Китайский марсоход приступил к исследованию Красной планеты

13.04 / В Тегеране заявили о начале обогащения урана до уровня 60%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика