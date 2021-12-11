Компания Xiaomi представила новый смартфон 11 Youth с процессором Snapdragon 778G

Сотрудники китайской компании Xiaomi провели официальный анонс выпуска новой модели смартфона 11 Youth. Устройство относится к среднему уровню, сообщили представители разработчика. А конструкция гаджета основана на процессоре Snapdragon 778G.

Смартфон вышел с предустановленной операционной системой Android 11, которую дополнят фирменная прошивка MIUI 12.5. Характерной особенностью считают наличие камеры с тремя датчиками и зарядного устройства мощность 33 Вт.

Размер дисплея здесь составляет 6,55 дюйма. Частота обновления картинки на экране – 90 Гц. Объем оперативной памяти – 8 Гб. Основная же предлагается в двух вариантах. Речь идет о стандартных показателях 128 или 256 Гб. Также здесь использован аккумулятор емкостью 4250 мАч. Цена – 315 американских долларов.