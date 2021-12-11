 

Вован и Лексус добились отставки правительства Аргентины

11.12.2021, 17:11, Разное
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, рассказали, как после их звонков в отставку ушло правительство Аргентины. Шутники представились госсекретарём США Энтони Блинкеном и вице-президентом Камалой Харрис.

Члены правительства Аргентины подали в отставку в полном составе в прошлую пятницу, дату выборов нового правительства определит ЦИК республики. Официальной причиной такого решения была названа «неспособность обеспечить безопасность государства», от комментариев бывшие министры отказывались. Вскоре журналистам удалось получить доступ к записям телефонных переговоров бывшего премьер-министра Хорхе Веласкеса и министра обороны Кристины Эррандо. 

Накануне отставки правительства на их номера поступили несколько звонков с зашифрованного номера. Звонившие представлялись главой американского Госдепа и вице-президентом Камалой Харрис и требовали от чиновников немедленно подать в отставку. В случае отказа звонившие угрожали использовать против страны морскую авиацию, атомное оружие и климатическую бомбу.

«Да, теперь уже глупо скрывать. Запись разговора лежит на YouTube в открытом доступе, а наши голоса все давно знают. Ну, то есть, все, кроме аргентинских министров. Теперь уже бывших. На самом деле, мы даже сами удивились, как легко, оказывается, можно отправить в отставку правительство. Мы думаем, что и дальше будем использовать эту идею, чтобы избавиться от правительства Польши или Украины», – рассказали пранкеры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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