Лампочки мигают, монеты появляются: как понять, что духи пытаются выйти с вами на связь

Многие люди, не отрицающие мистики, уверены, что после смерти душа человека продолжает свой путь, но в ином мире, отличном от материального. В некоторых случаях души умерших родственников пытаются выйти на связь, чтобы предупредить о возможной опасности или просто сказать что-то, чего не смогли при жизни. Давайте узнаем, какие знаки могут свидетельствовать о том, что кто-то хочет наладить с нами потустороннее общение.

Появление монет

Чтобы привлечь внимание живых, духи имеют возможность оставлять монеты в самых неожиданных местах. Найдя монету, например, на дне сумки, в кармане или где-то в доме, куда вы или кто-то из членов семьи ее точно не клали, обратите внимание на год выпуска. Возможно, он каким-то образом связан с умершим родственником. Не стоит бояться контакта с потусторонней сущностью, ведь это дух некогда близкого вам человека, который не имеет дурных помыслов. Но не забывайте о том, что найти пару монет на улице – вполне обычное явление, совпадение, не имеющее ничего общего с мистикой.

Поведение домашних питомцев

О том, что дух умершего пытается выйти с нами на связь, может говорит необычное поведение кошек или собак. Если питомец уставился в одну точку на стене, где явно ничего интересного нет, если начинает рычать или шипеть без повода, то, возможно, он увидел нечто такое, что неподвластно человеческому глазу.

Иногда дух пытается выйти на связь при помощи других живых существ. Например, птица периодически может садиться на подоконник, на улице вам будут попадаться жуки или ящерицы. Не стоит игнорировать такие сигналы – сущность умершего говорит нам, что мы не одиноки.

Ароматы

Духовные сущности выдают себя и проявлением конкретных ароматов, которые вызывают ассоциации с умершим. Например, если почивший родственник был заядлым курильщиком, время от времени вы сможет ощущать запах табачного дыма. Хотя рядом никто не курит. Аналогично духи проявляют себя определенным парфюмом, любым другим характерным запахом. К примеру, если умерший родственник был художником, его «визит» будет сопровождаться запахом масляных красок.

Мигающие лампочки

«Игры» с электрикой – самый простой способ для духа проявиться, обратить на себя внимание живого. Мигающие лампочки, внезапно включающийся телевизор или, наоборот, неожиданные отключения бытовой техники без видимых на то причин – вот сигналы того, что кто-то из потустороннего мира проявляет к вам интерес.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Поведение детей

Ребенок более чувствителен к потусторонней энергетике, чем взрослый. Считается даже, что младенец способен видеть духовную сущность. Поэтому если малыш обращает внимание на что-то необычное, словно общается с кем-то невидимым, это может быть реальным признаком контакта с потусторонним миром.

Песни

Часто определенные люди у нас ассоциируются с конкретными песнями. Например, услышав хит, мы сразу думает, что это «мамина песня». Нередко умершие родственники, желая передать послание, используют именно музыкальный канал. И дают ответы на тревожащие вас вопросы именно через «свои» песни.

Сны

Будьте внимательны к сновидениям, они могут содержать послания от духов с предупреждением. Часто, посещая наши сны, умершие подсказывают выход из сложного положения или просто оказывают поддержку, убеждая, что мы не одиноки. Не игнорируйте такие послания.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Сообщения на рекламных щитах

Все мы привыкли к тому, что рекламная информация окружает нас. Но если определенное сообщение бросается в глаза, стоит обратить на него внимание – нередко духи используют рекламные щиты, чтобы передать нам послание. Например, если вы задумываетесь о покупке квартиры, но боитесь столкнуться с мошенниками, социальная реклама с посылом «Будьте бдительны!» вполне может оказаться подсказкой умершего родного человека о том, что вас действительно попытаются обмануть.

Другие знаки

Ощущение чьего-то незримого присутствия, постоянно бросающиеся в глаза предметы или цифры, вызывающие ассоциации с покойным, даже облака на небе в форме сердца – все это говорит о том, что кто-то невидимый внимательно наблюдает за нами.

Конечно, не стоит впадать в крайности, часто «знаки» – не более чем совпадение, но будьте внимательны к тому, что периодически попадается на жизненном пути.