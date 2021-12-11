“Начнется в Киеве, чтобы отправиться в путешествие по миру”. МИД Украины запускает масштабную кампанию “Щедрик”

В МИД напомнили, что 105 лет назад в Киеве впервые прозвучала песня “Щедрик” – “украинская мелодия, ставшая символом рождественских праздников по всему миру и инструментом украинской дипломатии тех времен”. Она звучала в лучших концертных залах Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Польше, Испании.

Кроме того, в 2022 году исполняется 100 лет с момента, когда “Щедрик” успешно исполнили на сцене Carnegie Hall в Нью-Йорке, после чего “мировое турне мелодии” продолжилось в Мексике, Бразилии, Аргентине, Уругвае, Кубе и Канаде.

“МИД Украины вместе с партнерами запускает масштабную кампанию “Щедрик: магия Рождества”. Она, как и украинский Щедрик, начнется в Киеве, чтобы в следующем году начать путешествие по миру. Уже запланирована реализация кампании в США в 2022 году”, – говорится в сообщении.

Так, 18 декабря в 18.00 состоится концерт на Михайловской площади, во время которого прозвучит мелодия “Щедрика”, а также другие рождественские колядки и песни в исполнении известных украинских певцов, известных хоров и оркестров.

Кроме того, 18-го (20.00 – 23.00), 19-го (17.00 – 23.00) и 24-25 декабря (17.00 – 23.00) пройдет презентация истории Щедрика с помощью 2D и 3D анимации на здании Дипломатической академии Украины (Михайловская площадь). Будут представлены четыре исторических этапа песни: языческий период и украинский контекст, европейский, американский период и современность.

12-16 января (12.00 – 19.00) состоится мультимедийная инсталляция в Довженко-Центре. “Языком современного искусства с помощью использования звука, проекций, анимаций, кинетических объектов, зрителям будет показана история музыкальной композиции “Щедрик”, точки ее пересечения с историей Украины и мировой культурой”, – говорится в сообщении.

Вход на все мероприятия свободный с соблюдением действующих карантинных требований.

Контекст:

Композитор Николай Леонтович написал “Щедрик” на основе народной песни в 1901 году. После этого он переделывал аранжировку несколько раз. В своем окончательном виде обработка появилась в 1919 году.

5 октября 1922 года украинский хор дал премьерное выступление в концертном зале Нью-Йорка Carnegie Hall. Там “Щедрик” услышал американский хоровой дирижер украинского происхождения Петр Вильховский. Он создал английскую версию колядки Carol of the Bells, которая стала известной во всем мире.

Украина хочет внести “Щедрик” в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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