Представитель Украины Головатый вошел в состав руководящего органа Венецианской комиссии

По уставу Венецианской комиссии в состав бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре других члена комиссии, уточнили в КСУ.

Головатый вошел в состав бюро вместе с представителями США, Болгарии и Швейцарии. Возглавляет комиссию представительница Франции Клер Бази-Малори, должности вице-президентов занимают представители Исландии, Мальты и Германии.

Контекст:

Венецианская комиссия (комиссия “За демократию через право”) – консультативный орган при Совете Европы, который занимается анализом законов и законопроектов.

Головатый занимает должность члена Венецианской комиссии с марта 2017 года. Также был членом Венецианской комиссии в течение 1995–2001 и 2005–2009 годов, занимал должности вице-президента и члена бюро комиссии (1997–2001). С 2010-го по 2013 год был представителем Парламентской ассамблеи Совета Европы в Венецианской комиссии.

В апреле 2021 года президент Украины Зеленский переназначил его на должности члена Венецианской комиссии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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