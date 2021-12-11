Идеальный бойкот

Если ткнуть в дракона лыжной палкой, то он непременно обидится: крупный дипломатический скандал накануне зимней Олимпиады в Пекине.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

США бойкотируют Олимпиаду в Пекине. Не спортсмены идут в отказ, а чиновники и дипломаты. Могли просто сказать, что не поедут, — например, из-за коронавируса, но объяснили другой причиной — в КНР нарушаются права человека, в первую очередь в Синьцзяне. Китай уже объявил, что никто Джо Байдена и его присных и не звал — «никого не волнует, приедут эти люди или нет». Правда, при этом сообщилось о контрмерах, пока не конкретизированных. Скандал утихать не собирается, а до старта Олимпиады уже меньше двух месяцев.

Заголовки типа «Скандал на ровном месте» здесь неуместны. Не на ровном. В Синьцзяне уже лет пять неспокойно — там жестко ассимилируют, если можно так сказать, мусульманское меньшинство — уйгуров. Способы самые разные и санкционированные государством, наиболее вопиющий — неблагонадежное, по мнению властей, население прогоняют через так называемые «политические образовательные лагеря». По некоторым сведениям, процесс насильственного перевоспитания затронул около двух млн уйгуров, но и остававшимся на воле тоже приходилось несладко — слежки, доносы, шантаж, принудительное возвращение родственников из-за границы и все в таком духе.

Очевидно, цель — в кратчайший срок превратить потенциальных экстремистов в образцовых тружеников и лояльных граждан, абсолютно интегрированных в китайский социум. Что-то подобное в новейшей китайской истории уже было, а способ осуществления интеграции отдельной национальной или социальной группы — это просто хорошо забытое старое, перекроенное на новый лад и обставленное с учетом современных реалий. Все для блага народа: не хочешь — заставим, не можешь — научим, в том числе, тому, как надо Родину любить. Опыт полезный, можно брать на вооружение, тем более что свои традиции «перековки» имеются.

Первыми тревогу забили правозащитные организации, собиравшие сведения о творящемся в Синьцзяне беззаконии по крупицам и в конце концов обратившиеся в Международный олимпийский комитет с призывом перенести Игры-2022 в другую страну. МОК разъяснил, что политику китайских властей по отношению к правам человека он не одобряет, но политика и Олимпиада — вещи разные. Соединенные Штаты Америки, особенно в лице новой администрации, не могли пройти мимо массовых нарушений прав человека прямым конкурентом и впряглись за уйгуров. Зимняя Олимпиада дала шанс вступиться так, чтобы Китай получил внятный сигнал, а резонанс прозвучал на весь мир.

Проект дипломатического бойкота начал вызревать весной этого года. Раздавались отдельные голоса о полноценном бойкоте, но Национальный олимпийский комитет Штатов, припомнив бойкоты 80-х, сказал свое «нет», вовремя и аргументированно изложив свою позицию.

Символы грядущей Олимпиады на одной из улиц Пекина. Фото: EPA-EFE

Голоса радикально настроенных политиков поутихли, и Сенат США в июне проголосовал именно за дипломатический бойкот, а 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки зачитала подписанное президентом США соответствующее заявление: «Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года».

При этом в заявлении говорилось, что у спортсменов нет никаких препятствий для участия в Играх, и им будет оказана всемерная поддержка.

Мир едва ли не впервые стал свидетелем неоднозначной политической акции, подчеркнуто и на официальном уровне отделенной от миссии спорта. Можно как угодно относиться к этой позиции, в которой есть двойное дно, но об отделении мух от котлет было заявлено не декларативно, а предметно и с обезоруживающей откровенностью.

Китай предсказуемо обиделся, сочтя произошедшее вмешательством в свои внутренние дела и политической манипуляцией. МОК также предсказуемо выступил с обтекаемым заявлением: «Присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства. МОК полностью признает это право, будучи политически нейтральным. В то же время их заявление показывает: Олимпиада и участие в ней спортсменов остается вне политики, и мы это приветствуем».

Все вроде бы должны остаться при своих. Но китайский дракон, получивший не опасный, но неприятный укол лыжной палкой, озаботился контрмерами, а США ожидают поддержки от стран-союзников. Конечно, уйгурам даже более или менее массовое заступничество вряд ли поможет — Китай слишком большой, сильный и самодостаточный, чтобы под чьим-либо давлением отказаться от своей внутренней политики и даже крайних ее проявлений.

Есть и еще одно немаловажное обстоятельство, которое может сделать американский выпад чисто символическим. Эпидемиологическая обстановка в мире, и непосредственно в КНР, складывается таким образом, что официальные делегации, и тем более лидеры стран, вряд ли горят желанием посетить открытие Игр и потусоваться в неформальной обстановке. И вообще неизвестно, что год грядущий нам готовит и в каком состоянии будет находиться здоровье мира, в том числе психическое, к началу февраля.

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Реакция Китая понятна, чего не скажешь о российских провластных подпевалах.

Они словно позабыли о том, что «проклятые пиндосы» сами отказываются приехать в Пекин, и вряд ли им было бы отказано, если бы они захотели приехать.

А вот нашим-то официальным лицам решением ВАДА и Спортивного арбитражного суда просто запрещено появляться на крупнейших спортивных мероприятиях в течение двух лет — за сокрытие допинг-системы, за обман и жульничество на государственном уровне. Если считать, что американцы не по чину принципиальны и даже несколько нелепы в своих претензиях, то из какого болота квакают наши поборники «чистого спорта без политики»?

Китай и США сами, в конце концов, разберутся. Двум крупнейшим мировым державам есть что делить, и «олимпийский» инцидент — лишь малый отголосок глобальных противоречий. Надеюсь, что непосредственно Олимпиада обойдется без политических инцидентов, ограничившись борьбой на спортивных аренах.

Кто из сиятельных лиц изволит увидеть происходящее воочию, наверное, имеет значение. Но, как сказал один из наших спортивных начальников, достаточно будет увидеть на трибуне двух лидеров — Си Цзиньпина и Владимира Путина. Президент России, кстати, давно получил персональное приглашение от китайского лидера и дал согласие посетить церемонию открытия Игр. Все по-честному, согласно официально предусмотренной лазейке для первого лица. Осталось воспользоваться.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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