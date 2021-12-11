Назарбаев назвал причины развала СССР

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил причины, приведшие к распаду СССР.

По словам экс-главы страны, социалистическая экономика, тоталитарная, административная, изживала свои ресурсы.

«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении экономикой», – сообщил политик в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Назарбаев также отметил, что наложился и недостаток политической воли у элит того времени. Изменения в экономике нужно было проводить в условиях дисциплины и порядка.

Экс-президент привел в пример Китая, который смог перестроить экономику. Также Назарбаев отменил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик.

«Вот так мы подошли к путчу», – заметил он.

Ранее Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году. По его словам, тогда бы ему пришлось признавать Осетию, Абхазию, Косово.