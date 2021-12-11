 

Продюсера CNN обвинили в сексуальных домогательствах к детям

11.12.2021, 16:40, Новости дня
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Продюсера телеканала CNN 44-летнего Джона Гриффина подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девочкам.

Гриффин работал на канале с 2013 года. В начале 2020 года он решил обучать детей и их родителей «сексуальной покорности», информирует Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Daily Mail.

В минюсте страны заявили, что с апреля по июль 2020 года Гриффин общался в Сети с предполагаемыми родителями девочек, объясняя им, что «женщина – это женщина, независимо от возраста». Одной из матерей он внушил, что ей и ее 13-ти и 9-летней дочерям нужно прилететь к нему на очное «обучение», в итоге одну из девочек он совратил, заявляет обвинение.

Во время нескольких видеочатов Гриффин просил других малолетних жертв и их матерей раздеваться перед ним. По данным СМИ, самой младшей пострадавшей было семь лет.

Теперь продюсеру грозит пожизненное заключение. В CNN заявили, что сотрудника отстранили от работы до окончания расследования. 

Ранее сообщалось, что в Швеции министра заподозрили в сексуальных домогательствах, начато расследование. 



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