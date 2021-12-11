 

Захарова задала CNN вопрос о разведке

11.12.2021, 16:40, Новости дня
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Представитель МИД РФ Мария Захарова задала вопрос о разведке телеканалу CNN в связи с информацией о намерении ЦРУ подготовить кадры против РФ и Китая.

«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, информирует телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США  и НАТО (а также CNN)  обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил  ответ на этот вопрос от Вашингтона», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.

Ранее Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем, заявив, что самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни.

Напомним, в начале ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения РФ и США. В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?



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