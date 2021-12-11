 

Дмитрий Тарасов поделился подробностями отношений с женой

11.12.2021, 16:38, Разное
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Хейтеры постоянно пророчат Дмитрию Тарасову развод со своей женой Анастасией Костенко. Футболист никогда не думал о расставании с избранницей.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в браке состоят уже больше 4 лет. За это время модель родила супругу троих детей. Несмотря на прекрасные, по рассказам пары, отношения, недоброжелатели постоянно говорят о скором разводе. Всему виной громкое расставание Тарасова с Ольгой Бузовой. По словам теледивы, будучи в браке футболист изменял ей с Анастасией Костенко.

Недавно футболист прокомментировал отношения с супругой. Он заявил, что даже никогда не думал о возможности прервать эти отношения. Напомним, что после рождения сына Алексея Костенко столкнулась с депрессией. Дмитрий Тарасов рассказал, что эти проблемы с моральным состоянием жены никак не повлияли на их отношения, сейчас у них все хорошо. Вся семья помогает модели справиться с послеродовыми переживаниями.

Дмитрий Тарасов не скрывает, что у них, как и у всех обычных семей, иногда возникаю разногласия, и супруги могут повздорить. Но эти мелкие ссоры не доводят до крайностей, о разводе даже не идет речь. Об этом информирует ГлобалМСК.



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