Эксперты рассказали о трех полезных чаях для укрепления иммунитета

Зимой нужно особенно уделять внимание усилению иммунитета для защиты от простуды и гриппа. Имбирный, женьшеневый и зеленый чай являются самыми полезными в этот период.

Иногда для облегчения течения болезни и усиления иммунитета достаточно добавить некоторые напитки в свой рацион. В журнале International Journal of Preventative Medicine опубликован обзор, в котором рассказали о противовоспалительных свойствах имбиря. Напиток из корня растения может повлиять на иммунный ответ организма, а именно, помочь человеку бороться с болезнью, убрав воспаления. Имбирный чай входит в топ напитков, способных облегчить симптомы гриппа и простуды.

Китайская народная медицина веками использует женьшеневый чай для укрепления иммунитета. В канадском научном журнале опубликован обзор полезных свойств растения. По данным исследований, женьшень может облегчить течение болезни при инфекционных поражениях верхних дыхательных путей. Зеленый чай также полезен при простуде. Он богат антиоксидантами, которые помогают иммунитету справиться с болезнью. В составе чая есть катехины, которые обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Ученые добавили, что для скорейшего выздоровления нужно ставить акцент не только на горячих напитках, очень важно правильно питаться и соблюдать режим дня.

Источник: profile.ru