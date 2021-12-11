В браузере Edge появится инструмент для обнаружения утечек памяти

Браузер Edge обзаведется новым и весьма полезным инструментом. Как пояснили представители американской компании Microsoft, теперь можно будет определить наличие такого негативного процесса, как утечки памяти.

На самом деле, это до сих пор остается большой проблемой, поясняют специалисты. При запуске каких-либо программных продуктов могут происходить так называемые утечки, то есть крайне неэффективное использование ресурсов памяти электронного устройства. Еще одна проблема состоит в том, что память может автоматически не очищаться при перезагрузке.

Поэтому в Edge вмонтируют специальный инструмент, который покажет, существуют ли так называемые утечки памяти, а также определят проблемное место.