Эксперты рассказали, как недолго «живут» фишинговые страницы

Фишинговые интернет-страницы, используемые злоумышленниками для мошеннических действий в сети, «живут» очень недолго. Об этом рассказали эксперты по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского».

Больше половины таких хакерских ресурсов закрываются в течение четырех дней после открытия, говорят специалисты. В общем, мошенникам больше и не нужно. Как правило, они достигают своей цели в первые же дни. А длительное использование незаконного ресурса создает риски, что их все-таки схватят за руку. Кроме того, работают же антихакерские структуры.

Треть фишинговых интернет-страниц вообще «живут» не более суток. Часть из них выполняют свою функцию всего за несколько часов. Во время исследования сотрудники «Лаборатории Касперского» собрали данные более чем о 5,3 тыс. таких ресурсов.