Бархат придаст нежности, а красный идеально подходит для праздников: ультраженственные образы для модных дам за 60 лет

Современные стилисты предлагают женщинам 60+ убрать нарочитую манерность при компоновке праздничного новогоднего образа. Пришло время повеселиться и даже немного похулиганить.

Почему бы не одеться на семейный праздник в леопардовое платье, сверкающий блейзер или кожаные брюки? Почему бы не добавить к вечернему образу ярко-красных деталей? Кто сказал, что наряды для женщин пенсионного возраста должны идти в разрез современным трендам? Ознакомившись с нашей галереей удачных новогодних образов, вы сможете уловить ощущение приближающегося праздника.

Красные элементы

Ничто так не улучшает праздничное настроение, как одежда и аксессуары красного цвета. Вы можете выбрать красное платье минималистичного фасона, расклешенные брюки или вязаный кардиган с узорами. Так или иначе, красный цвет позволит вам получить массу восторженных комплиментов от родственников и друзей.

Элегантно и современно смотрится комплект из широких красных брюк и красно-коричневого блестящего джемпера. Украсить образ можно серьгами с красными камнями и длинным металлическим ожерельем.

Если вы собираетесь праздновать Новый год за городом, советуем вам присмотреться к комплекту из черных кожаных брюк, полосатого джемпера и объемного красного кардигана. Этот двухцветный разнофактурный образ можно дополнить лакированными ботинками челси и красными высокими носочками. Это тот самый случай, когда мелкие детали имеют решающее значение.

Сдержанный гламур

Блестящая одежда является несомненной звездой любой праздничной вечеринки. Даже если речь идет о черном монохромном образе. Вы можете выбрать сдержанный черный комбинезон, а сверху накинуть блейзер из тонкой блестящей ткани.

Ну а если вы хотите показать знание трендов, тогда обратите внимание на одежду с металлическим свечением: серебряным, золотым и бронзовым. Помните, что подобные гламурные элементы отлично сочетаются с черной матовой поверхностью. В связи с чем платье металлического оттенка можно дополнить черным бархатным жакетом и замшевыми высокими сапогами.

Вне зависимости от вашей комплекции, нет никаких проблем по подбору праздничного образа в стиле “сдержанный гламур”. Достаточно одного блестящего элемента, который нивелируется черной или белой одеждой. Вы можете выбрать металлизированную миди-юбку свободного кроя и лакированные сапоги на каблуке.

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Претенциозную нижнюю часть образа можно компенсировать простой белой рубашкой оверсайз. Таким образом, стандартное сочетание черного низа и белого верха получит современное прочтение.

Бархат

В этом сезоне невозможно пройти мимо ретротрендов 70-х. Но если вельвет больше подходит для повседневной носки, то бархат станет хитом праздничной вечеринки. Невероятно стильный и нежный праздничный образ можно создать, надев черную кожаную юбку и бархатную рубашку насыщенного изумрудного оттенка.

Чтобы вещь не казалась устаревшей, отдавайте предпочтение изделиям свободного кроя с пышными длинными рукавами. Также зеленую бархатную рубашку можно сочетать со строгими черными брюками и обувью на высоком каблуке. Зеленый цвет выбран неспроста, как еще один символ Нового года.

Тотал-блэк

Обычно женщинам в возрасте не рекомендуют носить черное с ног до головы, чтобы не производить на окружающих мрачное впечатление. Праздничная вечеринка – совсем другое дело. Одежда черного цвета (даже в матовых текстурах) считается воплощением стиля и вкуса.

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Поэтому вы можете выбрать элегантный брючный костюм, добавив к нему немного ярких акцентов: бижутерию, атласный топ, красивую сумку на металлической цепочке. Также вы можете заменить костюмные брюки аналогом с люрексовыми нитями.

Одежда с леопардовым принтом

Далеко не каждая дама в возрасте имеет смелость предстать перед гостями в леопардовом макси-платье с длинными рукавами и разрезом. А вот жакет с животными принтом и золотыми пуговицами – совсем другое дело. Эта смелая вещь поможет вам “оживить” образ, состоящий из черных брюк и черного топа.