Пузырьковый хвост и корона из кос: восемь экспресс-причесок, которые решают проблему длинных волос и нехватки времени

Если вы являетесь счастливой обладательницей длинных волос, наверняка вам иногда хочется оформить их в красивую и оригинальную прическу. Даже если у вас нет достаточного количества времени, это не является поводом для огорчения. Вот несколько укладок, которые выглядят очень стильно и эффектно, но при этом выполняются достаточно просто и быстро.

Корона из кос

Очень красивая и модная прическа, которая отличается эффектностью и аккуратностью. Но сделать ее можно только в том случае, если ваши волосы достаточно длинные. Прическа на средние волосы не будет отличаться аккуратностью, так как длины кос не хватит, чтобы уложить их в виде короны.

Также прическа не получится, если у вас длинные волосы, но стрижка каскад. Тогда более короткие пряди будут выбиваться из кос, из-за чего они будут выглядеть некрасиво.

Сделать такую прическу можно за пять минут. Завяжите два низких хвостика с обеих сторон головы (ближе к затылку). Заплетите хвосты в косы. Затем правую косичку перекиньте на левую сторону, а левую – на правую. Зафиксируйте их за ушами заколками или невидимками. Косы располагайте чуть выше линии роста волос надо лбом. Можете в самом начале создания прически не завязывать хвосты резинкой, а просто разделить волосы на 2 части, а затем каждую часть заплести в косу. Начинайте плести косы за ушами поближе к затылку. Тогда прическа будет смотреться более элегантно.

Пузырьковый хвост

Хвосты никогда не выходят из моды. Однако иногда хочется придать простенькой прическе больше оригинальности. Пузырьковый хвост поможет это осуществить. Прическа делается за 2 минуты. Соберите волосы в хвост чуть выше затылка. Можете украсить хвост декоративной заколкой в виде бантика. Затем отступите чуть вниз от первой резинки и завяжите вторую. У вас получится «пузырек», который можно сделать более пышным и объемным, слегка растянув пальцами волосы в разные стороны. Затем отступите вниз еще немного и завяжите следующую резинку. Старайтесь выдерживать между резинками одинаковое расстояние. Пузырьковый хвост можно соорудить не только на затылке, но и на макушке.

Прическа под кепкой

Кепка придаст вашему образу молодости и задора. Сделайте низкий хвост или пучок. Оставьте свободными несколько прядей по бокам, придав прическе некую небрежность. Эта укладка будет идеально смотреться при создании городского стиля. Обязательно выбирайте материал кепки, который гармонично сочетается с другими предметами одежды, чтобы образ получился целостным и законченным.

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Мальвинка

Это одна из самых популярных причесок. Она отличается универсальностью и практичностью. Мальвинка идеально подходит тем барышням, у которых совсем нет времени, но которые хотят выглядеть аккуратно и привлекательно. Для создания мальвинки можно использовать резинки или заколки. В любом случае создание прически займет около 2-3 минут. Мальвинка хороша тем, что ее можно сделать на волосы разной длины (кроме очень коротких).

Разделите волосы горизонтальным пробором на две части. Соберите верхнюю в хвостик. Можете просто отделить по небольшой пряди по бокам и соединить их в центре затылочной зоны. Закрепите резинкой, украсьте прическу декоративной заколкой.

Повязка или ободок

С этим аксессуаром можно сделать прическу за 1 минуту. Вам нужно всего лишь расчесать волосы и надеть ободок. Внешний вид прически и образа в целом будет в большой мере зависеть от вида ободка. Если вы располагаете временем, то можете немного завить волосы или распрямить их. Используя ободок, вы можете оставить челку или убрать ее под аксессуар. В любом случае это будет смотреться очень стильно и привлекательно.

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Вместо ободка вы можете использовать широкую ленту или повязку. Ободок могут носить девушки даже с очень короткими волосами. Пряди можно оставлять распущенными или собирать их в хвост.

Привет из девяностых годов

В конце прошлого столетия были в моде хвосты и хвостики, завязанные в области макушки. Сегодня эта тенденция вернулась. Вы можете сделать прическу по принципу мальвинки. Для этого расчешите волосы. Сделайте горизонтальный пробор в области чуть выше ушей. Верхнюю часть соберите в высокий хвост. Можете украсить его ленточкой. Волосы в нижней части оставьте распущенными.

Низкий хвост и длинная челка

Сделав такую прическу, вы однозначно выигрываете, поскольку соедините два модных элемента. Во-первых, это хвостик, который является очень практичным и всегда актуальным. Во-вторых, это длинная челка, которая придает прическе милую и романтичную небрежность.

Платок или бандана

Отличным решением при выборе прически является использование аксессуара в виде платка или банданы. Аксессуар сделает ваш образ стильным и независимым. Используя платок, вы можете не думать о том, как вам собрать волосы в хвост или заплести косы. Просто расчешите волосы и наденьте платок, завязав его в затылочной части головы на узел. Замечательно смотрятся с данным аксессуаром солнцезащитные очки, которые вам следует правильно подобрать по форме лица.