“Наша прелесть”. Настя Каменских показала фигуру в облегающем мини-платье

В подписи к фото 34-летняя певица анонсировала очередной выпуск шоу “Маска” на телеканале “Украина”, куда приглашена в качестве звездного детектива.

За час пост Каменских набрал больше 12 тыс. лайков.

“Шикарный образ”, – прокомментировала снимки swetikmakstim.

“Думаю, что это скандал”, – написал kunchenko_bogdan.

“Наша прелесть”, – считает vladen1994_dj.

“Невероятная”, – восхитилась karinka.kharlamova.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Шоу “Маска” – адаптация американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Каменских, звездными детективами проекта являются певцы Олег Винник, Dzidzio, Ольга Полякова и шоумен Андрей Данилко. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

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