Фокин: Я и сейчас считаю, что без амнистии разговоры о мире на Донбассе – лишь имитация стремления к миру

Фокин сказал, что эта позиция в частности, была причиной его увольнения с должности главы украинской делегации.

Он заявил, что решение об отставке принимали народные депутаты, “умело настроенные” против него и “заранее заготовившие письмо на имя президента”.

“Не исключаю, что среди них было немало тех, кому война и гибель наших воинов на фронте была выгодна. Камнем преткновения явилась моя позиция по общей амнистии. Я и сейчас считаю, что без амнистии разговоры о мире – всего лишь недобросовестная имитация стремления к миру. Если такой закон не будет принят, то каждый боевик будет оказывать сопротивление, до последнего патрона, защищая себя и свою семью. А значит под угрозой будет оставаться жизнь украинских военнослужащих. Естественно, что при этом я не предлагаю миловать преступников, террористов, мародеров, диверсантов, каждый из них должен получить по заслугам”, – сказал Фокин.

Он сказал, что амнистия и помилование – разные вещи и допустил, что нардепы, голосовавшие за его отставку, “весьма слабы в юрисдикции и поэтому путают амнистию с помилованием”.

“Конечно, после заключения мира, обязательно на условиях, не ущемляющих интересы Украины, должны быть созданы оперативные, следственные группы, которые должны найти преступников, обезвредить, доказать их вину и передать в суд”, – добавил Фокин.

Контекст:

87-летний Фокин 18 августа 2020 года стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью “1+1”, которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Мария сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что “неприятно поражены” высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его “мерзавцем и махровым идиотом”, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что “фокины” – это “диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости”.

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от исполнения обязанностей замглавы делегации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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