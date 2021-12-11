Погранслужба Украины не впустила певицу из России

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11.12.2021, 15:54, Новости дня
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Государственная пограничная служба Украины не впустила в страну российскую певицу и ее менеджера, запретив въезд на три года из-за посещения Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Двум гражданам РФ из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину… При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта», – сообщается в Facebook ведомства.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кроме того, в Кремле отмечали, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, однако Россия не является стороной конфликта в Донбассе, конфликт внутриукраинский. 



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