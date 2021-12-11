 

Новый американский эсминец Zumwalt покрылся ржавчиной

11.12.2021, 15:54, Новости дня
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Новейший американский эсминец Zumwalt, создание которого оценивается в 9 млрд долларов, зашел в залив Сан-Диего проржавевшим.

«Футуристический военный корабль в последнее время выглядел не столь блестяще: некоторые из его радиопоглощающих плиток сильно обесцвечены, а полосы ржавчины покрывают его корпус», – пишет Lenta.ru со ссылкой на The Drive.

Сообщается, что корабль вернулся после продолжительных испытаний. Экипаж высокотехнологичного корабля, работа на котором автоматизирована, двое меньше, чем у эсминца типа Arleigh Burke.

В публикации отмечается, что отношение к появлению ржавчины на корпусе военных судов у комментаторов отличается. Одни утверждают, что если корабль находится в активной эксплуатации, то небольшая коррозия может быть, она не отразится на выполнении задач. Кто-то связывает появление ржавчины на кораблях с системными проблемами во флоте.

Ранее обозреватель Джон Россомандо в американском издании 19FortyFive заявил, что текущее состояние кораблей ВМС США напоминает мертвый Военно-морской флот (ВМФ) СССР.

В том же месяце The Drive написало, что ВМС США перенесли оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Это может быть сделано в 2022 году. 



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