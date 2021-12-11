Исследователи рассказали о формуле идеальной защиты от всех штаммов COVID-19

Ученые рассказали о формуле идеальной защиты от всех штаммов коронавируса. Специалисты сравнивали уровни защиты у людей, которые имеют естественные антитела, и у вакцинированных.

Американское общество микробиологов заявило, что самая сильная иммунная защита против COVID-19 формируется у тех, кто привился и переболел. Исследователи сравнивали действенность антител к S-белку («шипу» ковидной частицы) у различных людей. Из них 15 добровольцев были привиты, но не болели коронавирусом. 10 человек переболели 2 раза и еще 10 заразились до мая 2020 года и через 1 год вакцинировались.

Как оказалось, у привитых людей, не имеющих природного иммунитета, антитела работали продуктивно лишь против уханьского SARS-Cov-2, но хуже нейтрализовали поздние варианты вируса. Ученые подчеркивают, что наиболее опасные мутации заболевания происходят в spyke-белке, прикрепляющегося к рецептору клетки-жертвы, чтобы частица могла проникнуть внутрь. Из-за таких преобразований антитела, которые получаются после вакцинации, менее эффективно связываются со «спайками» и уничтожают вирус, так как вакцины формировали на основании первой разновидности вируса. При этом не было отмечено четкого различия между разными препаратами.

Подобное положение с антителами получается и у тех, кто переболел 2 раза: в начале эпидемии и за 1 месяц до опытов. Невзирая на то, что во второй раз они, вероятнее всего, заражались уже модифицированным вирусом, сформировавшиеся антитела продемонстрировали меньшую результативность против штаммов с разным мутированием.

Но особая действенность антител была зафиксирована у привитых через 1 год после перенесенной болезни. Их антитела могли нейтрализовать различные штаммы коронавируса так же хорошо, как и уханьский вариант. Специалисты считают, что действенность антител против изначального коронавируса достигала самого высокого уровня после заражения и выздоровления, а прививка дополнительно помогла усилить иммунитет, чтобы бороться против коронавирусов-мутантов.

Как известно, все вакцины создавались на основании уханьского SARS-Cov-2, это прокомментировал Сергей Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета. Он сообщил, что разработанный в центре Гамалеи препарат уже продемонстрировал свою результативность против серьезных вариантов вируса.

Источник: life.ru