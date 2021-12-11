 

Доказано, что прерывистый сон повышает творческий потенциал человека

11.12.2021, 15:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые решили проверить, действительно ли полезна для творчества техника прерывистого сна. Известно, например, что ее практиковали такие известные личности, как Томас Эдисон и Сальвадор Дали, о чем они и сами не раз сообщали.

Суть техники состоит в том, чтобы прерывать сон уже в начальной стадии. Многие творческие личности и ученые утверждали, что, выработав у себя такую привычку, они могли легче решать самые сложные задачи. Оказалось, что это чистая правда.

Пользу прерывистого сна для развития творческого потенциала ученые сумели доказать в процессе многочисленных экспериментов. Однако специалисты предупреждают, что такой режим сна может плохо сказаться на общем состоянии здоровья. Поэтому злоупотреблять им не рекомендуют.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / В Авдеевке выявили арсенал оружия, вывезенного из оккупированного Крыма

07.09 / Израиль откроет границы для туристов, в том числе и из Украины

20.06 / Умер гендиректор “Общественного телевидения России” Анатолий Лысенко

12.09 / NASA будет покупать кусочки лунного грунта у частных компаний, надеясь начать коммерческую эксплуатацию Луны

08.01 / Начальник полиции Капитолия подал в отставку

18.10 / Власти Минска оценили ущерб от акций протеста

27.11 / Компания Nissan официально представил новый внедорожник X-Terra

02.09 / ОСМД в Украине будут платить за электроэнергию по тарифам для населения

16.05 / “Очень круто с этой длиной”. Джамала опубликовала фото с новой прической

22.03 / Российская авиация ударила по гражданским объектам в Сирии на границе с Турцией, есть погибшие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика