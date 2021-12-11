Доказано, что прерывистый сон повышает творческий потенциал человека

Ученые решили проверить, действительно ли полезна для творчества техника прерывистого сна. Известно, например, что ее практиковали такие известные личности, как Томас Эдисон и Сальвадор Дали, о чем они и сами не раз сообщали.

Суть техники состоит в том, чтобы прерывать сон уже в начальной стадии. Многие творческие личности и ученые утверждали, что, выработав у себя такую привычку, они могли легче решать самые сложные задачи. Оказалось, что это чистая правда.

Пользу прерывистого сна для развития творческого потенциала ученые сумели доказать в процессе многочисленных экспериментов. Однако специалисты предупреждают, что такой режим сна может плохо сказаться на общем состоянии здоровья. Поэтому злоупотреблять им не рекомендуют.