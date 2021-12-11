В Канаде созданы надежные аккумуляторы для умной одежды

Напомним, что умной называют одежду с функциями различных электронных устройств. Она может, например, подогревать тело на холоде или охлаждать в жару, мониторить состояние организма и т.д.

В любом случае умная одежда нуждается в питании. Обычные аккумуляторы здесь не подходят. Нужны гибкие, которые органически вмонтировались бы в ткань. И любая одежда, как известно, периодически нуждается в чистке и стирке. Вопрос в том, как ее выдержат аккумуляторы?

В Канаде создали источники питания настолько гибкие, что их без проблем вместе с одеждой можно поместить в стиральную машину. Ничего с ними не случится. Испытания показали, что батареи выдерживают до 39 стирок. Честно говоря, не каждая ткань выдержит столько же, не превратившись в тряпку.