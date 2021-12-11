Мнение: Сокуров, Путин и…Кадыров

Путин и Сокуров поговорили. У знаменитого режиссера накопилось много вопросов к главе государства. Вот как описал этот разговор непосредственный участник встречи Путина с членами СПЧ:

«…. Александр Сокуров заговорил из Санкт-Петербурга горячо и сбивчиво: о северной деревне, которой грозит уничтожение из-за транспортной развязки, о несправедливости заточения в СИЗО ингушских старейшин и женщины, о том, что не следует политизированной полиции гоняться за молодежью, о Юрии Дмитриеве, которого хотят теперь посадить уже на 15 лет, о необходимости сильной оппозиции и о том, что если кто хочет отделиться от России, так и пусть себе живет своей жизнью.

«Это какой-то манифест и набор страхов, — резко сказал Путин. — Вы хотите югославского сценария?!».

В отличие от предыдущих, к этому выступлению у президента не было и не могло быть заготовленных ответов: Сокуров вертел в руках сплошь исписанные и склеенные бумажки, заглядывал в них, чтобы ничего не упустить, читал в них что-то только что добавленное на полях. «Следите за словами, — сказал ему президент (по смыслу). — Слова — опасная вещь. Приходите, мы с вами все обсудим, звоните и приходите, я открыт»… (отсюда)

Рамзан Кадыров, видимо, решил, что Сокуров обидел Путина, и, как и положено «пехотинцу Путина», коршуном налетел на Сокурова.

Пошли разговоры, что Сокурова заждались теремные нары.

Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России пришлось вмешаться и заявить, что об аресте Александра Сокурова не может быть и речи… Более того, в ближайщее время вполне может состояться личная встреча президента с режиссером.

А со стороны вся эта история выглядит так. Сокуров погорячился…. Кадыров погорячился… А Путин защитил Сокурова от Кадырова. И тюрьма ему уже не грозит. Потому что Путин – либерал, сторонник свободного обмена мнениями, а за мнения отправлять в тюрьму нельзя? Так получается? Молодец Рамзан Кадыров? Хорошо подыграл Кремлю?

А вот и видео, спасибо за наводку evgeniy625

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