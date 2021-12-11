 

Новый канцлер Германии провел первые переговоры с Байденом. Они обсудили ситуацию у границ Украины, климат и COVID-19

11.12.2021, 15:24, Новости дня
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Как сообщил сайт немецкого правительства, Байден поздравил Шольца со вступлением в должность. 

“Стороны подтвердили тесные связи между Германией и США и стремление к их дальнейшему укреплению и углублению. Они согласились, что трансатлантическая дружба необходима для преодоления нынешних и будущих вызовов”, – говорится в релизе. 

Пресс-служба Белого дома информирует, что среди тем, которые обсуждали два лидера, также были противодействие изменению климата, борьба с пандемией COVID-19 и решение проблемы наращивания Россией численности войск у границы с Украиной. 

В тот же день день глава Госдепартамента США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс в Twitter. 

Бербок и Блинкен говорили о российской агрессии против Украины, сотрудничестве США и Германии в рамках борьбы с изменениями климата, а также о приоритетах Берлина в период президентства в “Большой семерке” в 2022 году. 

Today, @SecBlinken met with German Foreign Minister @ABaerbock at the #G7 to discuss Russian aggression toward Ukraine, climate cooperation, and priorities for Germany’s 2022 G7 presidency.

— Ned Price (@StateDeptSpox) December 11, 2021

Контекст:

10 декабря Шольц совершил первый зарубежный визит в должности канцлера – в Париж. Среди тем, которые Шольц обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, также была Украина.

Шольц был избран на должность канцлера Германии 8 декабря. Он сменил на этом посту Ангелу Меркель.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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