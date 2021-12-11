Украина в 2022 году начнет переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества – глава НБУ

Шевченко назвал ключевым в отношениях МВФ и Украины репутацию и доверие.

“В конце концов это также и о деньгах”, – добавил Шевченко, напомнив о получении Украиной помощи от МВФ на общую сумму около $2,7 млрд, втором транше от МВФ и помощи от Евросоюза.

“В следующем году мы перейдем к обсуждению новой программы сотрудничества”, – сказал он, уточнив, что программу, срок действия которой истекает в 2022 году, продлевать не планируют.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но это не произошло.

18 октября 2021 года миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

Второй транш по программе stand-by поступил на счета правительства Украины 24 ноября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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