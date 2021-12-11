США отложили принятие пакета военной помощи Украине на 200 млн долларов

Администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов, но отложила его одобрение. Об этом рассказали источники NBC.

Один из собеседников телеканала заявил, что документ об этом пакете лежит на столе президента США примерно три-четыре недели. Ожидалось, что Байден объявит о нем на прошлой неделе, однако этого не произошло. Три человека, знакомые с ситуацией, объяснили задержку с этим пакетом помощи США Украине необходимостью дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности с Россией по ситуации с Украиной.

Что включает в себя предполагаемый пакет на 200 млн долларов точно неизвестно. Однако источники NBC утверждают, что Украина запросила системы ПВО, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы и предметы медицинского назначения. Один из источников NBC заявил, что у США есть и другие варианты военной помощи Украине, в том числе гораздо больший пакет, предусмотренный на случай вторжения России.

Белый дом не ответил на запрос NBC. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского от комментариев отказался.

США уже предоставляют военную помощь Украине на постоянной основе, отмечает канал — только в текущем году ее сумма составила 400 млн долларов. Пакет помощи еще на 50 млн долларов находится в процессе разработки — это самая крупная сумма военной помощи США Украине с 2014 года.

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Украина стала одной из тем переговоров Байдена и российского президента Владимира Путина, которые прошли во вторник по видеосвязи. Белый дом сообщил, что в ходе них американский лидер выразил беспокойство США и стран Европы насчет военной эскалации РФ в отношении Украины. Власти США при этом подчеркнули, что они не считают, что РФ собирается нападать на нее. Кремль же заявил, что Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей <…>, высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».

До переговоров агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что американская разведка ожидает наступления 175 тысяч российских военных на территорию Украины в начале 2022 года. По данным Bloomberg, Киев с 2019 года закупил у Турции не менее десяти дронов «Байрактар»: это в несколько раз больше, чем было объявлено.

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