В РПЦ заявили об отсутствии планов по объединению православия и католицизма

Речь об объединении православной и католической церквей не идет, но они могут делать шаги к прекращению многовекового соперничества, сообщил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

«Есть различия в понимании основополагающих христианских догматов, есть различия в почитании святых… Но речь может идти о том, чтобы мы прекратили, наконец, ту ситуацию соперничества, конкуренции, вражды, которая существовала на протяжении многих веков», – сказала митрополит Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия24», передает РИА «Новости».

Ранее во время визита в Грецию папы Римского Франциска на встрече с Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом принес извинения за ошибки католиков в отношениях с православными.

Ранее говорилось о допущенных католиками многочисленных ошибках в отношении православия. В пример были приведены насилие и попытки обратить православных в унию с Римом.

«Никакой речи об объединении церквей не идет ни на официальном, ни на неофициальном уровне», – подчеркнул митрополит.

Ранее папа Римский Франциск заявил о возможном визите в Россию и намерении обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.