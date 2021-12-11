Эксперты рассказали об изменениях пенсионных выплат в 2022 году

В новом году пенсионеров ждет повышение выплат. Эксперты оценили, насколько поменяются пенсионные законы и правила.

В наступающем 2022 году российские пенсионеры столкнутся с новыми правилами и изменениями в законах. Сначала их ожидает традиционная индексация ежемесячной выплаты, но разные категории узнают о перерасчете в разное время. Владимир Путин заявил, что уже с первого января страховые пенсии увеличатся на 5,9%. Это касается не только выплат по возрасту, а и случаев потери кормильца и инвалидности. Повышение социальных пенсий ожидается с 1 апреля, их прирост будет рекордным за последние годы – на 7,7% больше предыдущих. Работающие пенсионеры тоже смогут получить прибавку, так как в страховой части добавятся накопленные баллы за год (максимально 296,58 рубля). Силовикам из МВД, ФСИН, Росгвардии, ФСПП и Роспожарнадзора увеличат военные выплаты на 4%.

Женщины 1967 года рождения в 2022 году начнут получать накопительные пенсии, размер которых зависит от размера взносов и полученного инвестиционного дохода. В среднем сумма будет составлять 2613 рублей. Пенсионер может узнать о размере своей выплаты через сайт Госуслуги. Сильно ощутят изменения в пенсиях сельские жители. Если человек проработал больше 30 лет в селе – он получит на 25% больше к страховой пенсии от фиксированной выплаты, не теряя эту надбавку при переезде в город.

Аналитик Анна Бодрова рассказала, что в следующем году все женщины старше 40 лет и мужчины старше 50 будут оповещены о размере своей будущей страховой пенсии. Это важно, поскольку люди смогут заранее позаботиться о выплатах на заслуженном отдыхе. Также в новом году граждане пенсионного возраста, которые объявили себя банкротами, освобождаются от долгов. Изменения затронули и пенсию по наследству. Теперь, для получения невыплаченных сумм умершему лицу, наследник должен подать заявление в Пенсионный фонд. Процедура станет очень простой и понятной, обращение можно будет прислать даже в электронном виде.

С первого января досрочно на пенсию смогут выйти женщины с трудовым стажем в 20 лет и мужчины в 25 лет, если им в предпенсионном возрасте Центр занятости не смог подобрать вакансию. Если человек достиг возраста 80 лет и получает пенсию по случаю потери кормильца, он может ее заменить на пенсию по возрасту, если сумма последней больше. В новом году не нужно подавать заявление на зачисление социальной доплаты малообеспеченным пенсионерам, это будет сделано автоматически.

Источник: www.mk.ru