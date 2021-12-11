В Таджикистане обнаружены останки древних животных, живших 2,5 млн лет

Раскопки в урочищах Лохути и Куруксай на территории Таджикистана проводили археологи из Уральского федерального университета. Их работа оказалась весьма успешной, так как удалось извлечь из земли останки древних крупных животных.

Первичные исследования позволили определить возраст костей. Им от 2,2 до 2,5 миллиона лет. Также специалисты классифицировали останки.

Речь идет о частях скелетов гиены, лошади и бизона. Правда, такие разновидности животных давно уже вымерли. Их заместили эволюционировавшие потомки, поясняют эксперты. Поэтому находки обладают большой ценностью для науки. В дальнейшем ученые хотят реставрировать скелеты и воссоздать внешний вид древнейших животных.