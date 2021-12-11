 

В Таджикистане обнаружены останки древних животных, живших 2,5 млн лет

11.12.2021, 14:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Раскопки в урочищах Лохути и Куруксай на территории Таджикистана проводили археологи из Уральского федерального университета. Их работа оказалась весьма успешной, так как удалось извлечь из земли останки древних крупных животных.

Первичные исследования позволили определить возраст костей. Им от 2,2 до 2,5 миллиона лет. Также специалисты классифицировали останки.

Речь идет о частях скелетов гиены, лошади и бизона. Правда, такие разновидности животных давно уже вымерли. Их заместили эволюционировавшие потомки, поясняют эксперты. Поэтому находки обладают большой ценностью для науки. В дальнейшем ученые хотят реставрировать скелеты и воссоздать внешний вид древнейших животных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Le Monde – ОАЭ не присоединились к бойкоту Франции и поддержали Макрона

30.04 / Бродячие собаки искусали школьника в Татарстане

25.12 / «Всё, что британскому обществу было обещано» — Лондон и Брюссель согласовали сделку по брекситу

07.07 / Неизвестные убили президента Гаити

24.10 / В Киеве прошел Специальный форум по безопасности, эксперты установили причину крушения Ан-26Ш. Главное за день

22.03 / В Луганской области спецназ КОРД задержал подозреваемых в наркоторговле

21.11 / Суданские военные и отстраненный премьер Хамдок договорились о его возвращении на пост

11.11 / В Германии за сутки выявили более 50 тыс. заразившихся коронавирусом

05.08 / Ученые обнаружили указывающий на риск развития смертельного осложнения COVID-19 маркер

01.11 / В Винницкой области охотник ранил подростка – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика