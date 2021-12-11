 

Ученые сумели доказать возможность «круговорота» ядерного топлива

11.12.2021, 14:58, Новости дня
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Как сообщают представители «Росатома», в научном отделе государственной корпорации создана математическая модель, которая доказывает возможность так называемого круговорота ядерного топлива.

Это очень важная разработка, поясняют эксперты. В результате можно начать разработку замкнутого ядерного цикла, которая не только избавит человечество от ядерных отходов, но и позволит значительно повысить эффективность атомной энергетики.

Таким образом, с появлением новой технологии нам не нужно будет обустраивать хранилища отработанного на АЭС топлива. Также решается проблема добычи урана, которая со временем становится все острее. Однако нужно еще теоретическую математическую модель заставить работать на практике.



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