 

В Германии представлен 3D-принтер для нанопечати

11.12.2021, 14:58, Новости дня
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Группа немецких ученых и инженеров из университета в Гейдельберге и технологического института в Карлсруэ представила компактный 3D-принтер, предназначенный для нанопечати.

Как пояснили специалисты, аналогичные устройства ранее занимали много места. В данном же случае конструкция принтера настолько компактна, что его можно поставить на обычный стол. На самом деле 3D-принтер не больше обычной коробки от обуви.

Секрет кроется в инновационной головке принтера, говорят разработчики. Кроме того, для принтера создали специальную фоточувствительную жидкость. Работа над ней велась в течение нескольких последних лет. По мнению экспертов, такие принтеры значительно приближают современные нанотехнологии к обычному человеку.



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