Пора начинать. Что сделать сейчас, чтобы новый год изменил всю жизнь

День зимнего солнцестояния 21 декабря — это магическая дата, сильной энергетикой которой нужно воспользоваться, чтобы притянуть в жизнь позитивные перемены. В этот день хорошо провести анализ прошедших событий и подумать, в каком направлении двигаться. Этот период благоприятен для вдумчивого созерцания, погружения в себя, долгосрочного планирования.

Узнаем, на какие вопросы нужно ответить себе, чтобы в новом году изменить жизнь к лучшему.

Подводим итоги

Первым делом спросите себя, за что вы благодарны уходящему году. Вспомните все хорошее, что с вами происходило, вплоть до самых мелочей.

Попробуйте ответить, то, за что вы благодарны, как-то связано с вашими устремлениями, планами на будущее. Поспособствовало ли это приближению к вашей мечте?

Простой пример. Вы решили сесть на диету и сбросить 20 килограммов. За минувший год у вас получилось избавиться от 10 килограммов. Это означает, что вы на шаг приблизились к цели.

Очищаем место для нового

А теперь подумайте о том, от чего вам нужно избавиться, чтобы приблизиться к мечте. Ответьте, какие действия вы совершите, чтобы избавиться от этих токсичных вещей. Чем вы компенсируете или чем замените то, что уберете из своей жизни?

Если рассматривать вариант с диетой, то, например, вы поняли, что не сбросили желаемое количество килограммов, поскольку не отказались от сладкого. Теперь вы осознали, что выпечку нужно исключить. Ее вы планируете заменить сухофруктами.

Устанавливаем правила

Итак, вы определились с тем, чего вам нужно достичь в следующем году. Вы также выяснили, какие есть препятствия на пути к цели, и определили, как их можно устранить.

А теперь пишите пошагово, как вы будете воплощать в жизнь задуманные планы. Как будете отслеживать прогресс? По каким критериям?

Если рассматривать на примере снижения веса, то вы выделяете такие пункты: отказ от сладкого (тортов, выпечки), регулярное посещение тренажерного зала и т. д.