На новогодние выходные ГИБДД отключит камеры фиксации нарушений ПДД

В связи с досрочным перевыполнением плана по собранным штрафам в 2021 году и в целях профилактики на российских дорогах временно приостановят фиксацию нарушений ПДД с помощью стационарных видеокамер.

Новый режим будет действовать с 31 декабря по 10 января, сообщили в аппарате ГИБДД.

– Большинство автовладельцев, как настоящие россияне, не совершают поездок на автомобиле в праздничные дни, а те, кто всё же садится за руль, стараются не нарушать правила дорожного движения. В целом в эти дни трафик на дорогах снижается, поэтому смысла в использовании видеокамер нет. Мы, в свою очередь, очистим серверы от лишней информации, и уже с 11 января начнём новый сезон охоты на нарушителей, – рассказал представитель ГИБДД.

В автоинспекции добавили, что отдельные экипажи всё же выйдут на дороги с проверками. На своё усмотрение сотрудники ГИБДД проверят водителей на наличие алкоголя в крови и убедятся в надлежащем техническом состоянии транспортных средств.

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