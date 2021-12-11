Актер “Квартала 95” Великий: Потап пошутил: “Можно смотреть долго на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как “Квартал” пытается написать жесткую шутку про президента”

Отвечая на вопрос о самоцензуре в “Квартале” в том, что касается шуток про президента Владимира Зеленского и его окружение, Великий отметил, что актеры не позволяют себе шутить и на некоторые неполитические темы.

“У любого автора должна быть самоцензура. Ты должен понимать, что ты не имеешь права шутить на какие-то темы. Я не шучу на тему смерти. Я не шучу на тему болезней. Если шутка очень смешная, я могу ее рассказать на всеобщей читке, все посмеются и скажут: “Аккуратно. Там прослушка стоит везде”. Но по большому счету я даже не буду приносить ее, чтобы не отнимать ни свое, ни чужое время на шутки, которые не проходят мою внутреннюю цензуру”, – сказал Пикалов.

Он пояснил, что “внутренняя цензура” в отношении Зеленского в студии присутствует потому, что все эти люди работали под его началом, и они не будут обидно о нем шутить.

“Чтобы вы понимали, зачастую, когда мы пишем номера про Зеленского, которые мне в конечном итоге приходится играть, мы сидим и думаем, где же можно все-таки уколоть, чтобы это не выглядело с моей стороны, что я его решил жестко мочить”, – рассказал он.

Он отметил, что шутки бывают, но не жесткие, и это замечал, в частности, украинский продюсер и певец Алексей Потапенко.

“На самом деле иногда такие шутки появлялись. У нас была “прожарка” Потапа. И он читал шутку: “Можно смотреть долго на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как “Квартал” пытается написать жесткую шутку про президента”. Поэтому мы пытаемся всячески придумать, чтобы это было и смешно, и сатирично, но писать жесткие вещи я не буду”, – подчеркнул Великий.

Актер “Квартала 95” Великий: “Квартал”, который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить. Читайте полный текст интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Зеленский является основателем студии “Квартал 95”, до политической карьеры был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

В 2019 году актриса “Квартала 95” Елена Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в “Квартале 95”. “Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино”, – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.

В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии “Квартала 95” и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.

В октябре 2021 года актер и сценарист студии “Квартал 95” Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента Украины. “Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят”, – сказал Пикалов. Великий в интервью Бацман повторил этот тезис, заявив, что “ни при каких обстоятельствах не будет жестко шутить о Зеленском”.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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