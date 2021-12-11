 

Монастырский отреагировал на конфликт у блокпоста при въезде в зону ООС с участием с его заместителя

11.12.2021, 14:40, Новости дня
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Об этом министр сообщил в Facebook. 

“Из-за событий на блокпосту в Донецкой области я инициировал перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины”, – написал Монастырский, пообещав “лично изучить все детали произошедшего и принять соответствующие управленческие решения”. 

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4550459578335476

Контекст:

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, он является мужем помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко.

Издание “Бабель” писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию о том, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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