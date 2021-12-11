“Вы понимаете, что у вас видно трусы?” Иван Ургант потроллил Светлану Лободу

Лобода появилась в кадре в черном пиджаке и черной прозрачной юбке.

“Простите, я сразу на всякий случай спрошу. Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка и видно трусы?” – поинтересовался у певицы Ургант.

“Это не трусы, это шорты очень плотного материала Chanel”, – возразила 43-летнему ведущему Лобода.

“Что вы говорите? Это значит кто-то стал шинели на шорты перешивать…”, – пошутил Ургант.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

Контекст:

Иван Ургант родился 16 апреля 1978 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), он представитель известной актерской династии, бабушка и отец Урганта – артисты. Ургант окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Прежде чем попасть на ТВ, работал официантом, барменом и ведущим ночных шоу в клубах.

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

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