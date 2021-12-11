 

Последний концлагерь в центре Европы

11.12.2021, 14:30, Разное
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Репортаж из Беларуси читает Тихон Дзядко. «Продолжение следует».

В августе 2020 года корреспондет Znak.com Никита Телиженко работает на протестах в Беларуси, его задерживают и отвозят сначала в РОВД, а затем в тюрьму. О бесконечных избиениях, унижении, боли — он написал репортаж «Люди лежали живым ковром в лужах крови». Его специально для этого выпуска прочитал Тихон Дзядко, главный редактор «Дождя» (Минюст внес телеканал в реестр СМИ-иностранных агентов). А о том, как деградирует режим Лукашенко и кто еще может на него влиять, рассказывает собкор «Новой» по Беларуси Ирина Халип. Выпуск создан в партнерстве «Новой газеты», Znak.com и издания «Декодер».

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    • Спасибо за участие Ирине Халип, Никите Телиженко и Тихону Дзядко.

    Над эпизодом работали:

    Композиторы: Алина Ануфриенко и Александр Глушков Звукорежиссер: Федор Балашов Диджитал-продюсер: Ирина Быкова Ведущая и соавтор проекта: Наталья Жданова Исполнительный продюсер проекта: Павел Каныгин

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    Источник: Новая газета



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