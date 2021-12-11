Тело мужчины найдено у Дома на набережной в Москве

Около одного из подъездов Дома на набережной в центре Москвы, найдено тело мужчины с признаками падения с высоты.

Тело было обнаружено с признаками падения с высоты, речь может идти о суициде, передает РИА «Новости». На место ЧП прибыли полиция и «скорая помощь».

Ранее в Москве мужчина покончил с собой после того, как его дочь написала заявление в полицию, обвинив отца в сексуальном насилии в детстве.