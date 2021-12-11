 

Стало известно, как наградят подростков за участие в тестировании «Спутника М»

11.12.2021, 14:26, Новости дня
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Участникам клинических испытаний вакцины «Спутник М» в Москве выплатят по 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо», – передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент.

Отмечается, что всего в третьей фазе испытаний участвуют 3 тыс. человек, 600 из которых получили плацебо. Распределяют препарат случайным образом, ни подростки, ни родители, ни врачи не знают, в какую именно группу попадет участник.

Перед участием подростки проходят медосмотр: делают ЭКГ, ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, анализ на антитела к COVID-19, на ВИЧ и гепатит, а также общий анализ мочи. После успешного прохождения участника приглашают на первую прививку, а через 21 день ставят вторую.

«На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму, клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.

Исследование проводится на базе 12 медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». 



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