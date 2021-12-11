 

Диетолог призвала людей старше 50 лет отказаться от сладких безалкогольных напитков

11.12.2021, 14:26, Разное
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Диетолог Хилари Райт призвала людей старше 50 лет отказаться от регулярного употребления сладких безалкогольных напитков. По ее словам, они могут придавать ощущение бодрости и удовлетворения, но при этом наносят значительный вред организму.
Дело в том, что напитки с высоким содержанием сахара не утоляют чувство голода, а, наоборот, провоцируют его. Также они повышают риск инсулиновой резистентности. Это в будущем может обернуться развитием диабета. Более того, они негативно сказываются на умственных способностях и памяти, что чревато развитием болезни Альцгеймера.

Диетолог советует людям отдавать предпочтение зеленому чаю или молоку. Если же человек хочет употреблять газированные напитки, то менее вредными станут минеральные воды с различными вкусами.

Источник: inosmi.ru



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