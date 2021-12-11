Диетолог призвала людей старше 50 лет отказаться от сладких безалкогольных напитков

Диетолог Хилари Райт призвала людей старше 50 лет отказаться от регулярного употребления сладких безалкогольных напитков. По ее словам, они могут придавать ощущение бодрости и удовлетворения, но при этом наносят значительный вред организму.

Дело в том, что напитки с высоким содержанием сахара не утоляют чувство голода, а, наоборот, провоцируют его. Также они повышают риск инсулиновой резистентности. Это в будущем может обернуться развитием диабета. Более того, они негативно сказываются на умственных способностях и памяти, что чревато развитием болезни Альцгеймера.

Диетолог советует людям отдавать предпочтение зеленому чаю или молоку. Если же человек хочет употреблять газированные напитки, то менее вредными станут минеральные воды с различными вкусами.

Источник: inosmi.ru