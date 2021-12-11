Терапевт предупредил об опасных позах для сна

Терапевт Артем Ранюшкин предупредил об опасных позах для сна. Именно из-за них у человека может появиться перекос таза, сколиоз, изменение прикуса, что негативно отразится на состоянии зубов.

Речь идет о сне на боку или спине, когда голова расположена на подушке. Дело в том, что тело может запоминать удобное положение, учитывая имеющиеся проблемы с мышцами или другие. Спустя время человек постоянно принимает удобную позу, что начинает вредить организму.

Не стоит спать без подушки, так как это меняет положение челюсти, что в результате обернется изменением лица и прикуса. Самым оптимальным вариантом, по словам Антона Ранюшкина, является сон на большой подушке, когда она захватывает поясницу и голову. Наклон тела при этом должен составлять около 45 градусов. В таком случае тело расслабляется, а позвоночник не деформируется.

Источник: ura.news