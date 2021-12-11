В РФ изобрели еще одну «Балалайку»

Свою новую разработку представили ученые из Балтийского федерального университета. Они создали современную систему управления компьютера силой мысли. Но многих насмешило название системы – «Балалайка».

Эксперты все-таки надеются, что разработчики имели в виду не примитивность, а простоту использования системы. Ведь предназначена она для людей с ограниченными возможностями. Например, для тех, кто пережил инсульт и не способен даже сесть за стол, чтобы управлять компьютеров.

Впрочем, научиться хорошо играть на реальной балалайке не так-то просто. Данный инструмент, несмотря на внешнюю примитивность, требует хорошего мастерства. Разработчики программного обеспечения, правда, утверждают, что и их «Балалайкой» будет все наоборот.