Японские ученые доказали пользу десятиминутного бега

Побегать всего 10 минут в день очень полезно для здоровья, утверждают японские ученые из университета Цукуба. Они провели исследование и установили, что именно такой незначительный период физической активности значительно улучшает работу не только сердечно-сосудистой системы, но и головного мозга.

Как минимум, у вас всегда будет хорошее настроение и свежая голова, говорят ученые.

О такой эффекте от занятий физкультуры и спорта известно давно. Японцев же интересовал вопрос: как долго должны длиться ежедневные пробежки, чтобы достичь оптимального результата. Исследования проводились в фокус-группе, участниками которой стали 26 добровольцев. Эксперименты показали, что бегать нужно по 10 минут в день.