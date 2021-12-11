 

Евросоюз перечислил Украине €50 млн для закупки вакцин против коронавируса на 2022 год

11.12.2021, 13:59, Новости дня
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“Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины от COVID-19, обеспечив значительную часть количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году”, – говорится в сообщении.

В Евросоюзе отметили, что эта поддержка является частью общей инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии COVID-19.

Как пояснили в представительстве, для предоставления этого кредита ЕИБ перепрофилировал часть средств действующего финансового соглашения. Речь идет о “Программе развития муниципальной инфраструктуры Украины” на сумму €400 млн, которая была подписана ЕИБ и Украиной еще в 2015 году.

Теперь ЕИБ выделил €50 млн в рамках этого соглашения на финансирование мер противодействия COVID-19. Соглашение о перепрофилировании кредита было ратифицировано Украиной в октябре 2021 года.

Закупать вакцины за эти средства будет компания Crown Agents, которую ранее утвердило украинское правительство.

Контекст:

Кабмин согласовал закупку вакцин против COVID-19 на 2022 год за кредитные средства ЕИБ в сумме около 1,6 млн грн или €50 млн в начале ноября. 

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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