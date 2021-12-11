 

Пьяный мотоциклист сбил детей в Крыму

11.12.2021, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Крыму мужчина, управляющий мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, сбил троих человек, среди которых двое детей, все они госпитализированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

ДТП произошло в селе Стальное Джанкойского района.

«Предварительно установлено, что водитель мотоцикла, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине дороги», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Пострадали годовалый ребенок, 11-летний мальчик и 18-летняя девушка. Все они доставлены в больницу. Мать пострадавших травм не получила. По факту ДТП начата проверка.

Ранее сообщалось, что майор юстиции в Тюменской области насмерть сбил двух рабочих. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Видео: НАТО вызывает рак

01.03 / Названа доля россиян с опасным дефицитом витаминов

24.09 / Кабмин Украины направит более 30 млрд грн предприятиям ТЭК на компенсацию разницы тарифов

27.09 / “Как всегда голая”. Волочкова позировала в купели перед камерой

28.09 / Россиянам предсказали аномальную погоду в октябре

16.11 / Заподозренный в сговоре с Добровинским адвокат вернулся к работе на Ефремова

03.10 / Беларусь отзывает послов из Литвы и Польши

23.07 / Таран: Интересно, какую должность получит Меркель в российских энергетических компаниях после того, как уйдет с должности канцлера?

08.07 / Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

21.02 / Россия впервые показала на выставке в Абу-Даби улучшенный после Сирии «Панцирь-С1М»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика