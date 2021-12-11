Пьяный мотоциклист сбил детей в Крыму

В Крыму мужчина, управляющий мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, сбил троих человек, среди которых двое детей, все они госпитализированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

ДТП произошло в селе Стальное Джанкойского района.

«Предварительно установлено, что водитель мотоцикла, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине дороги», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Пострадали годовалый ребенок, 11-летний мальчик и 18-летняя девушка. Все они доставлены в больницу. Мать пострадавших травм не получила. По факту ДТП начата проверка.

Ранее сообщалось, что майор юстиции в Тюменской области насмерть сбил двух рабочих.