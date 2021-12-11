 

Антиваксеры в Тюмени придумали способ обойти систему QR-кодов

11.12.2021, 13:56, Новости дня
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Люди без прививки от коронавируса посещают тюменские торговые центы, куда нельзя попасть в вечернее время без QR-кода о вакцинации, приходят за покупками до 18.00, рассказал сотрудник одного из ТЦ.

Глава региона Александр Моор разрешил посещать рынки и ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов без предъявления QR-кода.

«Из торговых центров перед наступлением 18.00 никто никого не выгоняет. А к этому времени в залах, как правило, уже достаточно много людей. Поэтому в вечернее время там ходят и вакцинированные, и невакцинированные. Кого из них больше – это интересный вопрос», – рассказал работник торгового центра Ura.ru.

По его словам, этой ситуацией активно пользуются владельцы кафе и ресторанов, расположенных в торговых центрах. В своей рекламе они акцентируют внимание на том, что для посещения заведений общепита QR-коды не нужны.

Ранее сообщалось, что в Сызрани проститутки начали требовать у клиентов QR-коды.



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