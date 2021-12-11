 

Собянин рассказал об украшении Москвы к Новому году

11.12.2021, 13:50, Разное
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“Вчера включили праздничное освещение. Более четырех тысяч оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы в центре и обычных жилых районах. В самое темное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение”, – сообщил градоначальник.

На главной улице Москвы – Тверской – появились полюбившиеся горожанам и гостям столицы световые арки. Популярные пешеходные зоны украсили световыми тоннелями и светящимися цифрами 2022. Вдоль улиц и на мостах появились ставшие визитной карточкой новогодней Москвы световые консоли.

На Поклонную гору вернулся новогодний шар высотой 20 метров, а на проспект Мира – световая композиция “Умка”. Также атмосферу праздника создают украшенные шарами и гирляндами ели.

Каждый год конструкции используются повторно. В соответствии с датой и символикой наступающего года украшения немного изменили.

С 10 декабря по 9 января в столице вновь пройдет зимний фестиваль “Путешествие в Рождество”. Москвичей и гостей города ждут на многочисленных праздничных площадках.

Единственное изменение – из-за эпидемиологической обстановки мастер-классы в этом году отменены. Но все остальные элементы фестиваля по-прежнему будут радовать посетителей.



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